Siguen las repercusiones de los graves incidentes ocurridos en el partido de Independiente y Universidad de Chile válido por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Desde la U, el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa criticó la postura del cuadro argentino.

En diálogo con CNN Chile, el dirigente condenó los ataques de los cuales fueron víctimas los hinchas Azules: “Todavía hay dos personas internadas y la violencia ejercida contra nuestros fanáticos fue inaceptable. Independiente no puede sostener que la responsabilidad sea de nuestra parcialidad. Trataron de matarlos”.

En otro aspecto, el abogado aseguró que aplicarán derecho si ven que un hincha causó destrozos en Avellaneda: “Si identificamos a una persona que estaba en el estadio de Independiente, que actuó con violencia, no por defenderse, no por defender la vida de su gente, sino por causar destrozos y de nosotros depende, vamos a aplicar el 102 para que no entre nunca más al estadio. Que nolleve ninguna duda: acá no hay doble estándar”.

Abogado de Universidad de Chile cuestionó al presidente de Independiente

José Ramón Correa fue muy crítico con el presidente del Rojo, Néstor Grindetti y también con el club de Avellaneda, aquello por dos motivos. El primero por no entablar una comunicación: “No recibimos ningún contacto de él ni de su equipo”.

Y lo segundo por palabras del directivo del conjunto trasandino: “Sus declaraciones son delirantes y dañan al fútbol”.

Por ahora, ambos equipos harán sus descargos a la unidad disciplinaria de la CONMEBOL y esperarán la resolución final tras los incidentes. En lo deportivo, Alianza Lima espera en cuartos de final de la Copa Sudamericana, aquello tras la resolución.