Una verdadera barbarie se dio en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, donde varios hinchas del Romántico Viajero resultaron heridos y más de un centenar fueron detenidos.

Entre los afectados, se encuentra Gonzalo Alfaro, quien vivió un momento crítico al ser empujado desde las tribunas por simpatizantes del Rojo, sufriendo un grave traumatismo de cráneo.

Tras el incidente, Alfaro fue asistido de inmediato por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Fiorito, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo.

Esta fue una de las imágenes más aterradoras en Avellaneda | FOTO: Ruben Paredes/Getty Images

Gonzalo Alfaro y su emotivo y esperanzador mensaje

Ya ha pasado exactamente una semana de este lamentable suceso, y la familia de Alfaro decidió compartir a través de redes sociales un estremecedor audio en el que el hincha agradece el apoyo recibido y entrega un mensaje de esperanza.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien“, declaró.

Visiblemente afectado, Alfaro expresó que “me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes“.

“Quiero volver a Chile para estar con mis tres hijas, con mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”, concluyó.

El relato de Alfaro pone de manifiesto no solo la magnitud de los incidentes en Avellaneda, sino también la resiliencia de los hinchas del Chuncho.

El audio de Gonzalo Alfaro que se viraliza en redes: