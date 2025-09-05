Tras el fallo de la Conmebol que eliminó a Independiente y clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en Perú observaron con atención cada detalle de la decisión.

La resolución benefició al Romántico Viajero de manera administrativa, pero también generó debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y el impacto deportivo que tendrán en la siguiente fase.

Ahora, los dirigidos por Gustavo Álvarez deberán dar vuelta la página y concentrarse en su próximo rival: Alianza Lima, dirigido actualmente por Néstor “Pipo” Gorosito.

En Perú reaccionan a la clasificación de la U a cuartos de final

Sin embargo, los analistas peruanos dejaron claro que el camino hacia las semifinales no será sencillo para la U, pese a haber avanzado por decisión de la Conmebol.

El diario Libero de Perú emitió una advertencia directa a los ilusionados simpatizantes del Chuncho.

“El cuadro chileno tendrá una desventaja jugando de visita y local: sin hinchada local ni visitante”, decía parte del texto que publicaron en su sitio web este jueves por la noche.

Parte de la nota del Líbero sobre la clasificación de la U | FOTO: Captura

Esto recuerda que la sanción de la Conmebol obliga al Chuncho a disputar siete partidos de local y siete de visitante sin público, un factor que podría influir de manera decisiva en su desempeño en la Sudamericana.