El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile está en duda. Las declaraciones del DT sobre su eventual salida despertaron la inquietud de la directiva azul en la previa del cierre de la temporada.

Ante tal situación, Jorge “Coke” Hevia reaccionó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El periodista abrió un importante debate sobre la posible partida del entrenador del conjunto laico.

Para el comunicador, no hay que sufrir tanto por el probable término del ciclo en los azules. Si bien valoró lo realizado por el DT argentino, puso un punto sobre la mesa: ha dejado escapar dos títulos de Primera División.

“La U tiene que hacer dos evaluaciones. La primera, tenía el rumbo perdido, llegó él y lo encontró, ¿cierto? Se sabe a lo que juega la U, está mejor, salió segunda y ahora pelea por estar en ese lugar otra vez, perfecto“, comenzó señalando.

“¿Y qué ganó? Que el desastre dirigencial haya llevado a pelear a la U cuatro años abajo es una cosa, pero la U es un equipo grande, un equipo gigante, ¿y qué ganó Gustavo Álvarez?“, agregó.

En dicha línea, expuso: “Si se queda, maravilloso, pero si se va, a lo mejor viene alguien a ponerle la guinda a la torta. Él lo ha hecho bien, pero creo que hay cosas cuestionables, las rotaciones botaron el campeonato”.

Gustavo Álvarez puede dejar Universidad de Chile a fines de la temporada 2025. (Créditos: Photosport)

La exigencia para Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia remarcó la necesidad del club de conseguir éxito, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, dejó en veremos la continuidad de su entrenador para 2026.

“¿Qué pasa si Gustavo Álvarez queda fuera de Copa Libertadores directamente? Es un año malo, porque uno dice, las semis de la Sudamericana espectacular, obvio, pero no sabemos si la va a ganar”, reflexionó.

“Y la U necesita ganar algo. Y no es chiste, necesita ganar algo, porque los torneos de Copa Chile o Supercopa, son otra cosa“, concluyó el destacado comunicador.