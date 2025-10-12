La Selección Chilena logró obtener un importante triunfo en el único amistoso de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos logró imponerse por 2-1 ante la Selección de Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

De lo que fue este duelo, varios jugadores destacaron por su rendimiento dentro del equipo de Sebastián Miranda, en la que uno de estos fue el defensor que pertenece a la Universidad de Chile, Fabián Hormazábal, quien cada vez más se consolida como el lateral derecho del equipo de todos.

Sobre el nivel del ‘Rayo’, el ex futbolista Patricio Yáñez habló de él en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que lo elogió de gran forma por lo que es su presente y lo instala como una pieza fija dentro de la Selección Chilena por su rendimiento.

“Lo de Hormazábal me parece que ya es un jugador consolidado. Ahí se encontró a un jugador consolidado, lo ha realizado a nivel internacional con la U”, declara.

Hormazábal cumplió una buena labor en Chile | Foto: Photosport

Yáñez le pide a Hormazábal partir

Finalmente, Yáñez habló sobre lo que puede ser el futuro de Fabián Hormazábal, quien hoy brilla en la Universidad de Chile, en la que le pide a gritos dejar el fútbol chileno y explorar por una experiencia en el extranjero.

“Él dijo, ‘yo preferí quedarme en la U’ (…) Pero tiene que irse, tiene que irse ya”, cerró.