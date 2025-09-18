Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El primer duelo de dicha llave tendrá una importante novedad en el conjunto laico.

¿Cuál? Marcelo Díaz será desde el arranque en el mediocampo. Ante ello, un campeón con los azules le puso sus fichas para el compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva.

Ese es el caso de Rafael Olarra, que en los micrófonos de ESPN Chile adelantó cuál será la función del destacado volante. Para él, tendrá un rol clave en el esquema de los universitarios.

“Lo que creo que el técnico Gustavo Álvarez está buscando hoy es esa posesión de calidad, que le quita el balón al rival, que le corta esa rapidez para buscar a los extremos”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Él quiere cortarles el circuito de alimentación a los delanteros peruanos (…) ¿Cómo se hace eso? Quitándole el balón al rival y teniéndolo de forma adecuada“.

Marcelo Díaz será titular en el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Photosport)

La titularidad de Marcelo Díaz en Universidad de Chile

Finalmente, el recordado zaguero y campeón con los azules valoró el ingreso de Carepato Díaz en la estelaridad. Le tiene fe en el compromiso clave para el club de sus amores.

“Creo que Marcelo Díaz es una gran incorporación al mediocampo de la U, me parece que Álvarez quiere quitarle la pelota a Alianza y tenerla, para no ir a disputarla en velocidad”, cerró.