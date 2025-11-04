Universidad de Chile se está quedando sin bencina en la recta final de la temporada 2025, en donde ya no tiene chances de ser campeón en la Liga de Primera 2025 y se fue con dramatismo en semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

A Gustavo Álvarez y sus dirigidos solo les queda pensar en la clasificación al Chile 2 para la próxima Copa Libertadores de América, cupo que la depositaría de manera directa a la fase de grupos sin tener que jugar rondas previas.

Uno que ya empieza a pensar en la temporada 2026 es el ex jugador de la U, Martín ‘Tincho’ Gálvez, quien conversó con El Mercurio y tiene serias dudas con la presencia de Javier Altamirano para el próximo año.

Criticaron a Javier Altamirano por su físico. | Foto: Photosport

Hablando de los puestos en donde necesita reforzarse la U, Gálvez cree que Altamirano carece de físico: “Altamirano tiene muchas condiciones técnicas, pero es liviano y flaco para el puesto, no marca goles, ni tantos pases gol”, dijo.

En concreto, Javier Altamirano ha disputado 40 partidos con la camiseta de Universidad de Chile este 2025 entre Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa y Copa Chile. Totaliza 7 goles, 3 asistencias y más de 2.600 minutos en cancha.

Más allá de que Gálvez piense que Altamirano carece de condiciones físicas para el puesto, el ex jugador de Estudiantes de La Plata estiró su vínculo y seguirá en los azules para la temporada 2026.

