Universidad de Chile está teniendo un turbulento cierre de temporada, en donde quedó eliminado en las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana y ya no tiene opciones para ser campeón tras el título de Coquimbo Unido.

El único objetivo que le queda al cuadro azul es clasificar como Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, situación que lo depositaría en la fase de grupos sin la necesidad de jugar rondas preliminares.

¿Gutiérrez a la U? | Foto: Photosport

Según dio a conocer Cooperativa Deportes, en el CDA ya piensan en la próxima temporada y lo quieren hacer con un delantero que milita en Huachipato: se trata de Maximiliano Gutiérrez, quien incluso esta temporada ha sido llamado a la Selección Chilena.

En lo que va de esta temporada 2025, Maximiliano Gutiérrez ha disputado 21 partidos con la camiseta de los acereros en la Liga de Primera 2025 y totaliza un pobre registro de apenas tres goles convertidos.

Eso sí, en el cierre, el medio previamente citado asegura que la dirigencia de Azul Azul todavía no ha hecho una oferta formal por el jugador, pero seguramente si el interés persiste habrá movimiento en el cierre de temporada ya pensando en la participación en alguna copa internacional.

