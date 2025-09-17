Universidad de Chile tiene el ánimo por las nubes tras haber capturado la Supercopa del fútbol chileno, trofeo que levantó tras derrotar nada más ni nada menos que a Colo Colo con un claro y contundente 3-0.

Una de las grandes sorpresas y figuras que tuvo Universidad de Chile en el duelo frente a los albos fue Marcelo Díaz, quien no venía sumando minuto con Gustavo Álvarez, pero demostró que la calidad la tiene intacta.

Díaz fue una de las figuras de la U ante Colo Colo. | Foto: Photosport

Martín ‘Tincho’ Gálvez, histórico crack ochentero de la U, recalcó la importancia que tiene ‘Carepato’ para el cuadro universitario: “Un jugador que es claro de mente y de pie es necesario en cualquier equipo”, dijo en diálogo con El Mercurio.

“Aporta en la salida limpia, en la forma de despejar el juego cuando está trabado y tiene una visión de campo que no es comparable con la de Poblete o con otro que tenga más despliegue físico que se puede ver muy bien, pero al momento del control del juego no entrega el mismo aporte”, complementó.

Así las cosas, Gustavo Álvarez ganó una alternativa el domingo pasado en el Estadio Santa Laura, toda vez que todos dudaban del real nivel que tenía Marcelo Díaz y demostró con creces que sigue vigente y puede ser un aporte para el cuadro universitario.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile, día y hora

La U saltará a la cancha en Matute para enfrentar a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche de Chile continental, duelo válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.