Universidad de Chile tiene este jueves uno de los partidos más importantes del año, en donde el cuadro azul deberá enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega en buen pie al duelo frente a los peruanos tras la victoria en la Supercopa frente a Colo Colo por 3-0, donde fueron los azules quienes se quedaron con el primer título de la temporada.

Pablo Flamm, periodista y conductor del programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, cree que la U tiene buenas opciones de seguir avanzando: “La U se juega una chance extraordinaria de soñar con la Copa Sudamericana”, dijo en el programa.

La U viene de gritar campeón. | Foto: Photosport

“Alianza lima es un rival empoderado en base a jugadores con experiencia; Trauco, Zambrano, Paolo Guerrero, Barcos… ojo con el equipo, que, si bien no ha andado en el torneo peruano, tiene jugadores coperos”, complementó.

Eso sí, Flamm asegura que Alianza Lima “No va a ser un rival fácil, pero uno tiende a pensar que con la intensidad que propone de tres cuartos de cancha hacia adelante, poder superar la llave de Alianza Lima”.

En el cierre, el periodista cree que la clave para la U será retornar a Santiago con algo en los bolsillos: “Será clave obtener algo en tierras incaicas para definir acá el paso a las semifinales”, remató.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile saltará a la cancha en tierras peruanas a las 9:30 de la noche de este jueves 18 de septiembre, donde los azules tienen que enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.