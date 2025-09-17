Universidad de Chile tiene una cita con la historia este jueves, toda vez que el cuadro azul dirá presente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y disputará el compromiso de ida ante Alianza Lima en tierras peruanas.
La U viene de superar en los Playoffs del torneo internacional a Guaraní de Paraguay y posteriormente a Independiente de Avellaneda, siendo uno de los equipos más vistosos a nivel continental.
Uno que sabe levantar el trofeo en disputa es Matías Rodríguez, campeón de la Copa Sudamericana con la U el 2011 y que ahora se ilusiona en grande con que el plantel actual pueda repetir la hazaña.
“Es imposible no ilusionarse después de ver cómo ganaste el clásico. Hay que acompañar al equipo, se notaba un buen ambiente y buena vibra, porque cuando las cosas estaban mal también se notaba. Le tengo mucha fe a la U para que levante la segunda”, dijo en diálogo con Radio ADN.
En esa línea, complementa diciendo que “El hecho de no tener gente, personalmente a los jugadores no les gusta, porque cuando tienes bajones, el hincha lo siente y te levanta. El resultado de visitante es sumamente importante en este caso”.
La mesa está servida para Universidad de Chile y este jueves dará el ‘vamos’ a los cuartos de final donde espera poder lograr un resultado que le permita definir con mayor tranquilidad en la vuelta a disputarse en Coquimbo.
La U, sin público
Universidad de Chile no podrá contar con su público en tierras peruanas ni en la vuelta a disputarse la próxima semana en Coquimbo, ya que CONMEBOL castigó severamente al cuadro azul.