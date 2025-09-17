Universidad de Chile tiene una cita con la historia este jueves, toda vez que el cuadro azul dirá presente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y disputará el compromiso de ida ante Alianza Lima en tierras peruanas.

La U viene de superar en los Playoffs del torneo internacional a Guaraní de Paraguay y posteriormente a Independiente de Avellaneda, siendo uno de los equipos más vistosos a nivel continental.

Uno que sabe levantar el trofeo en disputa es Matías Rodríguez, campeón de la Copa Sudamericana con la U el 2011 y que ahora se ilusiona en grande con que el plantel actual pueda repetir la hazaña.

La U viene de superar a Independiente. | Foto: Photosport

“Es imposible no ilusionarse después de ver cómo ganaste el clásico. Hay que acompañar al equipo, se notaba un buen ambiente y buena vibra, porque cuando las cosas estaban mal también se notaba. Le tengo mucha fe a la U para que levante la segunda”, dijo en diálogo con Radio ADN.

En esa línea, complementa diciendo que “El hecho de no tener gente, personalmente a los jugadores no les gusta, porque cuando tienes bajones, el hincha lo siente y te levanta. El resultado de visitante es sumamente importante en este caso”.

La mesa está servida para Universidad de Chile y este jueves dará el ‘vamos’ a los cuartos de final donde espera poder lograr un resultado que le permita definir con mayor tranquilidad en la vuelta a disputarse en Coquimbo.

La U, sin público

Universidad de Chile no podrá contar con su público en tierras peruanas ni en la vuelta a disputarse la próxima semana en Coquimbo, ya que CONMEBOL castigó severamente al cuadro azul.