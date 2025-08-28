Este fin de semana se vivirá una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que comenzó a tomar alta temperatura tras lo que fueron los dichos entre Marcelo Díaz y Javier Correa hace unos días en conferencia de prensa, la que generó una importante confrontación antes de este partido crucial para ambos.

Ante esta situación, el ex futbolista azul Diego Rivarola comentó en el programa ‘F90’ de ESPN sobre lo que fueron las palabras de Marcelo Díaz, las que generaron mucho revuelo, en la que indicó que el ‘Carepato’ es un jugador que siempre ha sido de declarar al límite, pero que en esta oportunidad, no encuentra que sus dichos hayan sido tan criticables.

“Es de esos jugadores que le gusta declarar y siempre está al límite de algunas declaraciones, habla mucho para los hinchas, es su estilo, pero obviamente él habla para sus hinchas y eso no está mal, hay formas y formas de hablar, yo no lo encuentro tan grave”, comienza señalando Rivarola.

Por lo que es esta polémica, el hoy panelista indica que la gran atenuante de este conflicto fue por parte del periodista que ejerció la pregunta a Javier Correa, en la que a este último le dejó un feroz mensaje tras lo que fueron sus provocaciones de hacerse el guapo en la cancha, algo que lo considera como una venta de humo.

El duelo entre Colo Colo y la U ya se agitó | Foto: Photosport

“Al final lo que lo termina agravando esto es la pregunta del periodista, porque va y busca la respuesta y ahí empieza, y la respuesta (de Correa) también si bien es educadamente correcta, me parece un poco exagerada, porque él también dice ‘que venga acá y se haga el guapo’, acá en la cancha tampoco se hacen los guapos, no se trata de ser guapo en la cancha, a la cancha se juega al fútbol”, declara.

Finalmente, Rivarola deja más que claro que al final acá los jugadores tienen que demostrar y hacerse los guapos dentro de la cancha y con buen fútbol, todo lo demás, es para la galería y si hay roces de alta intensidad entre ambos equipos, es algo que deben saber soportar por lo que es este duelo.

“Esa es la forma de mostrar y no eso de decir de frente o no, tampoco es la forma. ¿Cuántas veces no pasó esto?, cuantas veces no me fueron a buscar a mí también y me tuve que bancarmela. No se trata de ser guapo o no, ¿qué te van hacer? te van a pegar, te van a pegar un par de patadas o unas más o menos”, cerró.