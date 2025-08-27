El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se encendió en las últimas horas tras lo que fueron las declaraciones que repartieron Marcelo Díaz y Javier Correa en conferencia de prensa, las que sin duda agitaron todo previo a este importante duelo por la Liga de Primera.

Ante esto, el ex futbolista Mauricio Pinilla ocupó su espacio dentro del programa ‘F360’ de ESPN, en la que le cayó con todo al delantero de Colo Colo tras sus declaraciones a los dichos de Marcelo Díaz, en donde no tuvo filtro alguno para tildarlo de vende humo por sus palabras.

“Ahora Correa tiene que bancarsela calladito, si le gustó celebrar, le gustó cantar y le gustó tirar frases a la tribuna también, vender humo”, partió señalando Pinilla.

Profundizando en aquello, ‘Pinigol’ le dejó un ácido mensaje a Javier Correa por sus dichos, en la que encontró insólito que se haya quejado tras lo que ha sido su historial en nuestro país, donde le recomienda cerrar la boca y enfocarse en el partido del domingo,

“Correa te digo a la cámara, vendiste más humo que cualquier otro antes, así que ahora no tienes porque quejarte, calladito y anda a jugar el partido del fin de semana con la boquita cerrada”, remarcó.

Pinilla emplazó con todo a Correa | Foto: Photosport

Pinilla también responde a los dichos de Díaz

Concluyendo, Pinilla también se refirió a los dichos de Díaz en la U, en la que a pesar de haber salido a aclarar esta polémica, ‘Pinigol’ también le hizo un tirón de orejas al capitán azul, en donde no se mostró muy de acuerdo con su pensamiento previo al Superclásico.

“Igual, no es que miremos que Colo Colo para bajo, pero la U no está puntera, Marcelo Díaz dice que el equipo está bien, si, está a 12 puntos del puntero, posiblemente en unos cuartos de final de Copa Sudamericana, si es que se da, no digamos que está tan bien tampoco”, cerró.