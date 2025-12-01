Universidad de Chile atraviesa una dura situación: Gustavo Álvarez confirmó que desea salir de la institución. A pesar de tener contrato vigente, el DT manifestó su desacuerdo con la dirigencia laica.

En conferencia de prensa, el entrenador dejó a entrever que no está conforme con el proyecto de Azul Azul. Por ello, tendrá que sentarse a negociar su partida, provocando un remezón de proporciones en el club.

¿Cómo reaccionó la cúpula universitaria? La periodista Daniela Alegría destapó cómo llegó dicho mensaje a la plana alta de Universidad de Chile: no sabían que el estratega tenía planificado lanzarse así ante los medios de comunicación.

“Estaba en directa comunicación y no tenían idea de esto. Pensaban que era una conferencia más, previa al partido de mañana. No tenían idea de lo que iba a decir“, comenzó indicando.

Luego, la comunicadora cerró asegurando: “No tenían idea y lo que piensan es que a lo mejor lo hace hoy para que mañana sea despedido por la hinchada. Recordemos que es el último partido de local. Balde de agua fría para todos”.

Gustavo Álvarez dejará la banca de Universidad de Chile. Debe arreglar su partida. (Imagen: Photosport)

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Antes del mensaje que entregó en el Centro Deportivo Azul, el DT registra 91 encuentros al mando del plantel profesional. De dichos compromisos, ganó 52, empató 19 y perdió 20.

En dos temporadas, alcanzó un título de Copa Chile (2024) y se coronó monarca de la Supercopa (2025) ante Colo Colo. Su deuda pendiente: levantar un trofeo de Primera División.

En resumen: