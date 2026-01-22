Universidad de Chile está lista para comenzar su nueva era bajo la conducción de Francisco Meneghini. El DT argentino tendrá una dura misión: estar a la altura del mercado de fichajes realizado por la institución.

Hasta el momento, el entrenador le ha encontrado espacio a la mayoría de los refuerzos. Incluso, uno de ellos lo tiene vuelto loco: lo ha fascinado en lo que va de pretemporada. ¿Su nombre? Lucas Romero.

Según detalló La Magia Azul, el volante paraguayo de 23 años ha sorprendido al cuerpo técnico. Asoma como una de las piezas fijas del esquema titular para esta campaña.

“Tiene mucho despliegue, buen quite y buena entrega. Es potente, muy potente y está muy bien considerado por Paqui Meneghini“, señaló el medio sobre el mediocampista.

Cabe consignar que el jugador en cuestión está a préstamo desde Recoleta FC. El cuadro estudiantil tiene una opción de compra tras el término de la cesión, la que no supera el millones de dólares.

Lucas Romero ilusiona al cuerpo técnico de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Foto: Club Universidad de Chile)

El debut de Lucas Romero en Universidad de Chile

Otro punto a considerar es que el seleccionado paraguayo ya se estrenó con la camiseta azul. ¿Cuándo fue? El pasado martes 20 de enero, en la victoria 3-1 ante Santiago Wanderers.

Fue parte del once estelar que venció a los porteños, acompañando a Charles Aránguiz en la contención. Todo indica que será desde el arranque ante Universitario de Deportes.

En resumen: