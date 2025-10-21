A inicios de 2025, Universidad de Chile buscaba un delantero con experiencia que reforzara al equipo, y fue entonces cuando surgió el nombre de Leandro “Loco” Díaz, que en ese momento militaba en Lanús.

Solo faltaba la firma para que el atacante de 33 años se pusiera la camiseta del Romántico Viajero, pero el propio jugador decidió quedarse en Argentina y, en una entrevista, explicó los motivos: “Hubo alguna conversación con la Universidad de Chile, pero tengo la decisión de quedarme y no me quiero ir así de esta manera”, afirmó Díaz, poniendo fin a las negociaciones.

Tras su paso por el Granate, el oriundo de San Miguel de Tucumán decidió regresar al lugar donde es considerado un histórico: Atlético Tucumán.

Leandro Díaz festejando uno de sus goles en Atlético Tucumán | FOTO: Instagram

¿Y si lo llama la U? Leandro Díaz no seguirá en Atlético Tucumán

Pese a que el equipo aún se mantiene en zona de clasificación al Torneo Clausura, Atlético Tucumán atraviesa un momento complicado. Tras la reciente derrota ante San Lorenzo, Díaz protagonizó un incidente con un hincha que lo invitó a pelear; aunque pidió ingresar a la disputa, sus colaboradores lograron impedirlo.

En medio de este clima tenso, el delantero anunció que no continuará en el club, dejando un vacío tanto dentro como fuera de la cancha.

“No me importa lo que pasé de acá adelante, yo acá vine y no es por plata. Van a ser mis últimos partidos con Atlético Tucumán, era mi sueño retirarme con esta camiseta, pero no se va a poder dar. Ojalá la gente me sepa entender”, declaró el “Loco” Díaz, despidiéndose de la hinchada y del club que lo vio brillar.

Hoy, mientras mira hacia nuevos horizontes, su historia revive aquel episodio que pudo haberlo acercado a la camiseta azul: la oportunidad que no se concretó en Chile y que ahora deja a Díaz libre para escribir el próximo capítulo de su carrera.