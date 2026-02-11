El delantero argentino nacionalizado chileno, Enzo Gutiérrez sin duda que ha dejado una importante huella dentro del fútbol nacional tras lo que ha sido su extensa carrera en nuestro país.

El ‘Enzo’ vistió la camiseta de Rangers de Talca, O’Higgins de Rancagua, Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Palestino, en la que dentro de nuestro fútbol consiguió cuatro títulos: Torneo Nacional y Copa Chile con la U y Primera B y una Copa Chile con Santiago Wanderers.

El atacante de 39 años tuvo una corta aparición con Santiago Wanderers a finales del 2025 y para lo que es este 2026, el jugador en los últimos días hizo noticia en lo que será su sorpresivo nuevo club para este año.

Hace unos días, el Club Atlético Sarmiento de Argentina y que pertence al Torneo Federal A, tercera categoría de aquel país, oficializó a Enzo Gutiérrez como su nuevo refuerzo para el 2026.

Gutiérrez tendrá una nueva experiencia en el 2026 | Foto: Photosport

“Sarmiento suma un nuevo refuerzo. Se trata del delantero Enzo Gutiérrez de vasta trayectoria en el fútbol sudamericano, el Oriundo de Charata Chaco llega para reforzar la parte ofensiva del Plantel. ¡Bienvenido Enzo el mejor de los éxitos!”, señalaron.

De esta forma, Enzo Gutiérrez tendrá un nuevo desafío dentro del fútbol en este 2026, en esta oportunidad alejado del fútbol chileno, en la que le pone el punto final a su estancia en nuestro país.

