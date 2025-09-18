Universidad de Chile cuenta las horas para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana. Los azules están instalados en territorio rival para disputar la ida de los cuartos de final del certamen continental.

En la previa de dicho partido, un recordado crack del elenco peruano reclamó venganza. ¿Por qué? Aún no supera la llave de octavos de final de la Copa Libertadores 2010.

En aquella ocasión, los azules accedieron a la siguiente fase con un polémico gol de Felipe Seymour en el encuentro de vuelta. Dicho tanto significó el 3-2 en el marcador final y la clasificación de U. de Chile.

Ante ello, Wilmer Aguirre se desahogó en conversación con AS Chile y lanzó: “Hay una expectativa muy grande. Ahora toca verlo por la tele, como hincha de Alianza. La verdad es que es una revancha por lo que pasó en el 2010“.

En dicha línea, el mítico delantero de 42 años adelantó sobre el duelo ante los azules: “Nos sentimos tocados y robados. Esperamos que Alianza pueda ganar y llegar lo más alto en esta copa“.

Alianza Lima buscará revancha ante Universidad de Chile tras 15 años. (Créditos: Getty)

El lamento de Alianza Lima ante Universidad de Chile

Finalmente, el actual jugador de Juventus FC (Tercera División de Perú) aseguró que con las herramientas tecnológicas de la actualidad, Alianza Lima hubiese vencido a los azules en tal llave.

“Fue muy peleado, muy polémico. Si en ese tiempo hubiese existido el VAR, habríamos pasado tranquilamente, porque fue un gol totalmente fuera de juego. El árbitro lo anuló y después se retractó”, reflexionó.

“Fue algo triste, porque veníamos espectacular, haciendo una buena Copa Libertadores. Siento que si hubiésemos pasado, habríamos llegado a la final. Teníamos un grupo muy bueno”, cerró.