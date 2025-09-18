Se acabó la espera y esta noche Universidad de Chile saltará a la cancha en Perú para enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde los azules buscan dar el golpe de entrada.

Gustavo Álvarez y sus dirigidos llegan en un excelente pie tras la obtención de la Supercopa del fútbol chileno, la cual lograron nada más ni nada menos que ante Colo Colo y con una soberbia goleada por 3-0.

Marcelo Díaz repite titularidad en la U. | Foto: Photosport

Teniendo en cuenta el gran compromiso que hicieron algunos jugadores que venían siendo suplentes como Marcelo Díaz o Nicolás Guerra, Gustavo Álvarez se la jugó por repetir la formación ante el elenco incaico.

Tanto Díaz como Guerra repetirán titularidad en Universidad de Chile, quienes saldrán acompañados por Charles Aránguiz en el mediocampo y Lucas Assadi en la delantera, respectivamente.

La mesa está servida y Universidad de Chile busca dar el primer golpe en la serie para llegar con más tranquilidad a la revancha, la cual se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

¡LA FORMACIÓN AZUL!

Gabriel Castellón en el arco; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Fabián Hormazábal en defensa; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi, Nicolás Guerra y Maximiliano Guerrero en el frente de ataque.