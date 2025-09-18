Este jueves 18 de septiembre, Universidad de Chile jugará el duelo de ida ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partido a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva a las 19:30 hora local (21:30 hora de Chile).

En la previa de este importante compromiso, los hinchas locales acudieron a una de las prácticas más utilizadas en las copas internacionales de los ochentas, tirar fuegos de artificio en el hotel rival para despertar y/o incomodar al visitante.

La noche de este jueves en las afueras del Swissotel (Hotel cinco estrellas enclavado en el exclusivo sector de San Isidro, los forofos de Alianza Lima se apersonaron en dos ocasiones, a las 1:30 y a las 2:45 para lanzar fuegos de artificio en el recinto hotelario que aloja a la U en la capital peruana.

No cabe duda que el recuerdo de Avellaneda está latente y se hizo presente en la delegación azul, considerando que en la madrugada del partido ante los trasandinos, ocurrió exactamente lo mismo en el microcentro de Buenos Aires.

¿Qué pasó en CONMEBOL con los fuegos artificiales en el hotel?

Uno de los argumentos de la defensa de Universidad de Chile en el tribunal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue que el clima bélico instalado en la cancha de Independiente, comenzó precisamente la madrugada del partido con la acción de los fanáticos del Rojo en el hotel de la U.

Sin embargo, y ante el peso de la prueba, los hombres de derecho desestimaron esta acusación porque no se pudo comprobar que hayan sido hinchas del equipo argentino los que hicieron detonar el artificio en la puerta del Intercontinental en Buenos Aires.