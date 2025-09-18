La Copa Sudamericana sube su temperatura: este jueves, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras en Matute en un duelo que promete intensidad, pasión y mucho en juego desde el primer minuto.

El Íntimo afronta el compromiso con la necesidad de hacerse fuerte en casa, apoyado en la pasión de su hinchada. Por su parte, el Romántico Viajero llega motivada, con un equipo que ha mostrado solidez y capacidad de reacción en encuentros de alta presión.

La previa en Perú se vive como una verdadera final: los distintos medios incaico no dudan en describir el choque como un duelo de alto voltaje.

La formación de Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña; Eryc Castillo, Quevedo, Barcos.

Néstor Gorosito y Alianza Lima desafían a la U | FOTO: Alex Diaz/Photosport

Canal de TV y dónde ver en vivo online Alianza Lima vs. U. de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se juega este jueves 18 de setiembre con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica.