Universidad de Chile le puso fin a la teleserie y venció 3-0 a Colo Colo en la Supercopa. El conjunto azul se coronó campeón entre campeones al superar al archirrival en el Estadio Santa Laura.

Tras el encuentro en Independencia, las reacciones del flamante monarca no demoraron en llegar. Uno de los que expresó su felicidad luego del triunfo fue Matías Zaldivia: le envió un feroz recado a los albos.

¿A qué apuntó? El 1-0 sufrido en el Estadio Monumental (31 de agosto) caló hondo entre azules, lo que fue demostrado por el defensor central de 34 años. Para él, sin expulsiones, Universidad de Chile está un escalón más arriba.

“Estoy contento, es un título más. Si bien el partido estuvo un poco manoseado durante la semana y fue un poco raro, teníamos la espina de lo que había pasado en el último Superclásico”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre lo realizado este domingo en Plaza Chacabuco, el patrón de la defensa azul agregó: “Lo jugamos con muchas ansias y sabíamos que 11 contra 11 somos superiores“.

Matías Zaldivia le dejó un brutal recado a Colo Colo tras el título de Universidad de Chile. (Photosport)

Universidad de Chile deja atrás a Colo Colo

Luego de referirse a los albos, el seleccionado nacional apuntó contra el siguiente desafío de los laicos: la llave ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. La ida está programada para el 18 de septiembre a las 21:30 horas en Lima.

“Casi no se puede festejar este título, porque tenemos que descansar y el martes viajaremos a Perú, donde jugaremos un partido muy duro“, reflexionó el zaguero.

“No sé si somos favoritos, pero nos tenemos mucha confianza. Los equipos que siguen en la copa son muy parecidos en nivel. Hay que ir con mucha fe en que se puede ganar”, completó.