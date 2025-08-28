El posible fallo de Conmebol respecto al partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 sigue generando repercusiones en toda Sudamérica.

Mientras en Argentina y Chile se debate sobre las posibles sanciones y medidas, en Perú también se observa con atención la situación, especialmente desde el club que deberá enfrentar a uno de estos dos equipos: Alianza Lima, que venció a Universidad Católica de Ecuador en los octavos.

En las últimas horas, el director técnico de los Blanquiazules, Néstor Gorosito, dio a conocer su postura y opinó sobre la gran polémica que envuelve esta llave.

¿Qué pensará Conmebol de la petición de Alianza Lima sobre el fallo?

Pero la atención no queda solo en declaraciones: el periodista peruano Giancarlo Granda, en el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes, informó que la directiva de Alianza Lima enviará una misiva a Conmebol.

El objetivo de esta solicitud es claro: la dirigencia busca que el máximo ente rector del fútbol sudamericano entregue una pronta resolución sobre la situación que involucra a los equipos chileno y argentino, para optimizar la planificación y operación del club de cara al futuro.

Esto incluye aspectos como la logística de viajes y concentraciones, así como la preparación táctica y física de los jugadores, que son fundamentales para el desempeño del equipo en los próximos compromisos internacionales.