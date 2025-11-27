El ex entrenador de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa vive un complejo momento dentro de su estancia en la Selección de Uruguay, en la que muchas polémicas han puesto en duda lo que sería la permanencia del argentino en la banca de los ‘Charrúas’.

En los últimos días, el DT realizó una conferencia de prensa, en la que manifestó que seguirá al mando de la selección, pensando en lo que será el Mundial del 2026, al que aspira poder llegar de la mejor forma.

A pesar de este deseo del ‘Loco’, en Uruguay hay mucho misterio por lo que puede ser este proceso, en la que se indica que los jugadores de la Selección de Uruguay no están muy contentos con Bielsa, en la que existiría un distanciamiento preocupante pensando en los próximos desafíos.

Por esta situación, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol buscan tomar una importante decisión para poder mejorar la relación entrenador-jugadores, en la que buscarían un nuevo entrenador para el staff de Marcelo Biesa, en la que uno de los candidatos sería un ex Universidad de Chile.

Se trata del ex defensor y hoy entrenador, Mauricio Victorino, quien asoma como una de las opciones para poder incorporarse al staff de Marcelo Bielsa, en la que su experiencia y conocimiento de la selección, podría ser importante para poder tomar este cargo.

Victorino podría ser el salvador de Bielsa | Foto: Archivo

Así lo informó el periodista uruguayo, Martín Charquero en el programa ‘Minuto 1’ de Uruguay, en la que indicó que el ‘Espartano’ sería uno de los tres candidatos para este cargo que buscan desde la AUF.

“La AUF busca incorporar un entrenador más al staff de Bielsa. Sebastián Abreu (contrato en México), Marcelo Broli (contrato en Emiratos) y Mauricio Victorino (sin club) son los primeros nombres que maneja la AUF”, fue lo que informó.

Se espera que las próximas semanas podrían ser fundamentales para conocer cuál sería el elegido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la que el ex Universidad de Chile hoy podría tomar la delantera, debido a que hoy está libre.

