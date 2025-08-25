El delantero argentino, Luciano Pons vive un gran presente dentro del fútbol colombiano, en donde se sigue consolidando como una buena figura del Atlético Bucaramanga, club en el que se encuentra a préstamo desde la Universidad de Chile.

En este pasado fin de semana, el jugador que pertenece a la U volvió a hacer noticia en el fútbol cafetalero, en la que nuevamente volvió al gol en el triunfo de su equipo por 4-0 ante Águilas Doradas.

A los 7 minutos, Luciano Pons abrió el marcador para su equipo, siendo nuevamente pieza clave para un nuevo triunfo del Atlético Bucaramanga, quien busca meterse en los puestos de playoffs en la competición colombiana.

Pons está en una importante racha dentro del fútbol colombiano, en la que dentro de los últimos cinco partidos por la liga, el delantero argentino perteneciente a la Universidad de Chile ha anotado cinco tantos, siendo el gran goleador de su equipo.

VIDEO: REVISA EL GOL DE LUCIANO PONS EN COLOMBIA