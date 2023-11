La selección de Argentina ya empieza a armar la lista de la próxima fecha de Eliminatorias. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan dos partidos más que complicados contra Uruguay y luego ante Brasil. Encuentros donde un ex Universidad de Chile asoma como gran sorpresa.

En la albiceleste ya se está haciendo el respectivo trabajo administrativo para reservar jugadores y así evitar contratiempos a última hora. A los fijos como Lionel Messi, Dibu Martínez y Julián Álvarez, se confirmó en las últimas horas el nombre de un joven delantero que dijo presente en el campeonato nacional chileno.

Esto trata de Valentín Castellanos, el actual jugador de la Lazio será la gran novedad del listado para la doble fecha se que disputa en noviembre. Por lo que será su primera convocatoria a nivel adulto.

Valentin Castellanos ahora es titular en Lazio en la Serie A (Getty Images)

“Es sorpresivo su caso ya que nunca antes fue citado por Lionel Scaloni. Su talento goleador hicieron que el cuerpo técnico pose sus ojos sobre él”, detallaron en TyC Sports. El delantero destacó en su paso en Girona, marcándole cuatro goles al Real Madrid, y ahora en Lazio de a poco se afianza como titular. Hasta la fecha ha marcado un gol por la Serie A y entregó dos asistencias. También ya disputó la Champions League.

El paso de Valentín Castellanos por Universidad de Chile

Valentín Castellanos disputó la temporada 2016-17 por Universidad de Chile. El delantero llegó a través de las filiales que lideró Diego Rivarola. El histórico delantero lo recomendó y fue clave en su llegada. Lo que permitió que hasta disputara la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no recibió el respaldo que anhelaba y terminó saliendo de la U. Primero rumbo a Montevideo City Torque de Uruguay. Luego fue hasta la MLS y en el New York City se transformó en figura. Posteriormente saltó al Girona y este año pasó al Lazio.

Sin embargo, todavía guarda una espina por su abrupta salida del elenco azul. “Me dolió. Es una lástima no haber jugado en la U, le tenía mucho cariño al club. Me llevaron a penas dos veces al banco. Nunca entendí porque no seguí jugando. Pero las cosas pasan por algo”, expresó en su momento a Diario AS. En los registros se contabiliza que el único partido que jugó por el Bulla fue en 2017 cuando fue derrota por 2-0 ante Corinthinas en la ida de Copa Sudamericana de dicho año.

Cabe consignar que por la venta del ‘Taty’ al Lazio, Universidad de Chile recibió un monto cercano a los 150 mil dólares. El cuadro universitario se vio beneficiado por el mecanismo de solidaridad y que permitió recaudar el 1% del traspaso del jugador argentino. Monto que se fue cercano a los 15 millones de la moneda norteamericana.