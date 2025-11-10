Una verdadera bomba explotó en las últimas horas, luego que Bolavip Chile diera a conocer el interés de Universidad de Chile por fichar al delantero argentino Juan Martín Lucero, quien brillara en Colo Colo hace algunas temporadas y que actualmente milita en el Fortaleza de Brasil.

Desde México, el exfutbolista y comentarista Fabián Estay se refirió al interés que tanto Colo Colo como la U tendrían por el ‘Gato’ Lucero en el próximo mercado de fichajes. En conversación con Paulo Flores para Bolavip Chile, el ex mundialista con la Roja analizó el complejo escenario que enfrentaría el atacante en caso de volver al país, teniendo en cuenta la polémica salida que tuvo de Macul.

“Es complicado, sé que se fue mal, que se fue por la puerta de atrás, y que después algo se pagó de indemnización. No sé si Colo Colo habrá quedado contento o no, pero si lo quieren es por algo, porque a lo mejor quedaron tranquilos con esa situación”, comenzó señalando Estay.

El exjugador recalcó que Lucero es un futbolista de calidad, pero advirtió que su salida de Macul podría pesarle si decide regresar. “Ahora es un jugador interesante. Fortaleza está en la parte baja, entonces ahí el jugador decidirá dónde irá. No es un canterano de Colo Colo o de la U para decir que puede ir a uno u otro. Es la forma de salir, pero esto ya se da constantemente”, explicó.

En ese sentido, Estay sostuvo que el atacante deberá estar preparado para enfrentar la presión de los hinchas si ficha en la U o en Colo Colo: “A veces las cosas cuando comienzan mal terminan mal. Así que ahí dependerá de cada directiva lo que vaya a planear para el siguiente torneo. Es difícil, pero más difícil es para el jugador enfrentar toda esa adversidad; eso debe complicar más a Lucero”.

Juan Martín Lucero supo anotarle a la U en un Superclásico (Photosport).

“La U a veces perdona…”

Finalmente, el exmediocampista dejó un consejo claro para el delantero argentino: “La U a veces perdona, a veces no perdona, pero la única manera de ganarse a la gente, a las aficiones, es haciendo goles y jugando bien dentro de la cancha. Es la única manera de revertir esa situación. Si no la puedes revertir, de acuerdo, pero que lo intentes”, cerró.

