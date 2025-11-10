Mientras Universidad de Chile sigue luchando por quedarse con el cupo de Chile 2, la dirigencia de Azul Azul analiza posibles refuerzos para la delantera de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, según pudo averiguar Bolavip Chile, el club azul estaría siguiendo de cerca al argentino Juan Martín Lucero, quien actualmente milita en Fortaleza de Brasil y comienza a sonar como alternativa para reforzar el ataque.

La exfigura de Colo Colo, que fue protagonista durante su paso por Macul —donde ganó un título y se fue por la puerta chica del Cacique—, podría arribar a la U en caso de descender con el elenco cearense.

Lucero ha convertido 58 goles en 176 partidos disputados con Fortaleza | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Tito Awad usa el caso Zaldivia y acepta a Lucero en la U

Consultado en el programa La Magia Azul sobre la posibilidad de verlo en la U, el periodista Hector Tito Awad fue directo y valoró el aporte futbolístico que le puede entregar el “Gato” al Chuncho.

“Es un jugador que aparentemente es superior al funcionamiento y en nombre a los tres delanteros que hemos tenido este año. En ese sentido, yo lo aceptaría a que venga”, manifestó.

El contertulio de la U en el Show de Goles agregó que para él no influye el pasado del jugador en el conjunto Popular.

“Tendría que ser muy en contra de ver mi forma de ver el fútbol. El fútbol es una profesión que tiene pasión y cuando nosotros contratamos a Zaldivia. ¿Qué dije yo? Viene un gran jugador. Zaldivia estuvo 7 años y este un año y lo acepté. Me importa un comino de quién sea”, remató, dejando claro que lo determinante es el rendimiento.

