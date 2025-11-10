Universidad de Chile protagonizó un triunfo épico ante Deportes Limache y quedó vivo en la lucha por conseguir el Chile 2 en la tabla de posiciones. Eso sí, la hazaña de la U no estuvo exenta de complicaciones dada las licencias defensivas que otorgó el conjunto azul.

En esa línea, el ex defensa del elenco universitario Gonzalo Jara, hizo un lapidario análisis al bloque de zaguero, apuntando sus dardos al nivel de Franco Calderón.

“Franco Calderón está inseguro, y que juegue Israel Poblete (de defensa), quiere decir que Gustavo Álvarez no está conforme con los jugadores que tiene”, apuntó el bicampeón de América en el programa Los Tenores de Radio ADN.

El formado en Huachipato también se refirió a la situación de Nicola´s Ramírez en la U: “Creo que Álvarez pensó que iba a poder sumar un tercer central con el Nico, por la posición que él cumple”, señaló.

El refuerzo que quiere Gonzalo Jara en la U 2026

Finalmente, Jara proyectó una solución para 2026: el regreso del central venezolano Bianneider Tamayo, actualmente a préstamo en Unión Española. “Para el próximo campeonato, creo que la U va a ganar mucho con Tamayo. Fue una muy buena decisión que saliera a Unión Española. Como es un central zurdo, Zaldivia podría jugar por derecha”, concluyó.

Bianneider Tamayo, hoy en Unión Española está a préstamo desde la U (Photosport).

