La sorpresiva salida de Gustavo Álvarez dejó a Universidad de Chile sin director técnico justo cuando la planificación en conjunto con Azul Azul para la temporada 2026 comenzaba a tomar forma.

Ahora, la dirigencia del elenco universitario deberá poner manos a la obra y buscar un reemplazo capaz de le dé mayor estabilidad y un proyecto claro al Romántico Viajero.

Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza está Francisco “Paqui” Meneghini, actual entrenador de O’Higgins, equipo que marcha en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Paqui Meneghini tiene contrato con el Capo de Provincia hasta diciembre 2025 | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

El futuro de Francisco Paqui Meneghini podría estar en México

Sin embargo, el futuro de Meneghini se mantiene en suspenso, ya que la U no correría sola en carrera por los servicios del ex Defensa y Justicia, así lo hizo saber el periodista Rodrigo Hernández en Los Tenores de ADN Deportes.

“Paqui podría ir a México también”, lanzó de entrada el comunicador del connotado espacio radial.

“Su nombre está en la carpeta de varios clubes mexicanos”, agregó Hernández ante la atenta mirada de los otros panelistas.

“Su representante va a estar viniendo en las próximas horas”, sentenció el director de ADN Deportes.

En síntesis…