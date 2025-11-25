Universidad de Chile ha tenido un sinfín de estrellas internacionales desde su fundación. Sin embargo, hay uno que tiene una historia en particular: fue recomendado directamente por Manuel Pellegrini en 2008.

A pesar de que no se encontraba en el club, llamó a Arturo Salah (su amigo y DT azul en aquel entonces) y le entregó el nombre de un talentoso futbolista. Tras ello, el entrenador universitario conversó con la dirigencia y el negocio prosperó.

¿A qué jugador recomendó El Ingeniero? A un tal Walter Montillo. Así lo confesó Federico Valdés en conversación con The Clinic, entregando pormenores de cómo se gestó el arribo del volante creativo.

“Hay una anécdota muy buena. El presidente de San Lorenzo quería que fuera el presidente de la U a hablar con él a Buenos Aires. Eso no se hacía, pero me fui un domingo a la hora que Colo Colo ganaba el torneo”, comenzó relatando.

Walter Montillo llegó a Universidad de Chile por recomendación de Manuel Pellegrini. (Imagen: Photosport)

Luego, agregó: “El partido era a las 4 o 5, mi avión era exactamente a esa hora. Llegué a un hotel de mala muerte, tuve una reunión de la que todavía tengo una foto. El presidente quería, efectivamente, cerrar el trato y estrechar la mano“.

“Fue una recomendación de Manuel Pellegrini a Arturo Salah. Así llegó. ¿Por qué nos enteramos de que existía Walter Montillo? Porque Manuel Pellegrini lo tuvo en San Lorenzo y le dijo que era un crack“, cerró.

El paso de Walter Montillo por Universidad de Chile

Durante su carrera, el mediocampista tuvo dos pasos por la escuadra azul (2008-2010 y 2020). En total, jugó 117 encuentros, anotó 19 goles y aportó con 31 asistencias. Se coronó campeón del Torneo de Apertura 2009.