La salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile dejó un vacío inmediato en la banca azul, generando un debate intenso sobre quién debería asumir el mando del equipo de cara a la temporada 2026.

La dirigencia de Azul Azul deberá buscar un técnico capaz de sostener un proyecto competitivo, manejar un plantel joven y experimentado, y convivir con la presión constante de un club históricamente exigente.

En ese contexto, el nombre de Francisco “Paqui” Meneghini comenzó a sonar como una de las principales opciones, gracias a su buen trabajo en O’Higgins y a su propuesta táctica.

Gustavo Álvarez junto a Francisco Meneghini | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Paqui Meneghini en la U bajo la lupa

Sin embargo, la candidatura de Meneghini también enfrenta críticas, especialmente respecto a su capacidad de manejar el intenso camarín azul.

Fue en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV que el exfutbolista Marcelo “Toby” Vega se mostró escéptico respecto a la posibilidad de ver a Paqui en la banca del Romántico Viajero.

“No sé si Paqui es para la U, no creo. ¿Paqui para la U?”, lanzó de entrada el ex seleccionado chileno.

“El camarín de O’Higgins es diferente al de la U. El de la U es más pesado, hay más cabrones y se le meten un par de jugadores y hasta ahí llegan (…) Tienen que hablar todos los días”, sentenció.

