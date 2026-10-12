El entrenador de la U aplaudió el nivel de sus jugadores tras el 6-0 sobre los chillanejos: "Hicimos un gran partido".

Universidad de Chile consiguió una contundente victoria por 6-0 sobre Ñublense en la Fecha 24 de la Liga de Primera. El resultado le permitió al equipo de Fernando Gago recortar a nueve puntos la distancia con el líder Colo Colo y mantener viva la ilusión de pelear por el título en la recta final.

Tras el encuentro, el entrenador argentino valoró el rendimiento de sus dirigidos y destacó la comprensión del juego que mostraron durante el partido, especialmente después de conseguir la ventaja en el marcador.

La U llegó a los 45 puntos y le sacó una importante diferencia de goles a la UC por el Chile 2 (Photosport).

Fernando Gago: “Confío muchísimo en estos jugadores”

“La verdad es que hoy hicimos un gran partido, entendimos también las situaciones de dónde queríamos atacar, desde dónde queríamos construir el juego. Nos pusimos en ventaja, el primer tiempo fue bueno en nivel de juego, en el nivel de comprensión del juego. Después, con la expulsión el partido nos llevó a un trámite más posicional y más alto para nosotros que también es bueno para sumar goles”, explicó Gago.

El técnico azul también resaltó que el equipo mantuviera la propuesta ofensiva pese a tener una ventaja importante y jugar con un hombre más: “Considero que la seriedad de los partidos implica que los equipos sigan jugando y atacando de la misma manera, y eso es lo que intentamos hacer con un hombre de más, y eso es lo que tenemos que seguir sosteniendo de aquí en adelante”, afirmó.

Por último, el entrenador volvió a manifestar su confianza en el plantel de Universidad de Chile y destacó la jerarquía de sus futbolistas: “Lo vengo diciendo en todas las conferencias, confío muchísimo en estos jugadores, sabemos que tenemos jugadores que tienen un nivel y una jerarquía, y esto es muy importante para ellos”, sentenció el estratega azul.

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