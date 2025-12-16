La temporada 2025 del fútbol chileno ya llegó a su final y los equipos siguen sacando cuentas de lo que fue su desempeño, en la que también se comenta de quienes fueron las grandes figuras de nuestro fútbol, en donde en la Gala Crack 2025 de TNT Sports, el mejor jugador del torneo fue Charles Aránguiz.

A lo que fue esta elección, el periodista Fernando Solabarrieta tuvo su reacción dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que dejó incendiarias declaraciones contra el galardón del ‘Príncipe’ como mejor jugador del año.

“(Matías Palavecino) Para mí si no fue el mejor jugador del torneo, pega en el palo, lo que pasa que estamos tan influidos por la cuestión mediática y el equipo grande en general, que se cometen injusticias grandes”, partió señalando Solabarrieta.

Agregando a esto, el comunicador se refirió al galardón que recibió el Bicampeón de América con La Roja y supercampeón con la Universidad de Chile, señalando que él no merecía el premio, ya que según su análisis, ni de cerca fue el mejor del torneo.

Aránguiz fue críticado por Solabarrieta | Foto: Photosport

“Charles Aránguiz hizo un buen campeonato, pero no fue ni cercano ni remotamente el mejor jugador de campeonato y lo eligieron a él, en el premio de TNT”, declaró.

Finalmente, para Solabarrieta el mejor jugador del fútbol chileno en este 2025 debió salir de los jugadores de Coquimbo Unido, en la que dejó dos nombres: Diego Sánchez o Matías Palavecino.

“Para mí el mejor jugador está en Coquimbo no tengo dudas, es el ‘Mono’ Sánchez o Palavecino”, cerró.

