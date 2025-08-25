Universidad de Chile está a la espera de lo que resuelva la CONMEBOL tras el desastre ocurrido el miércoles pasado en el Estadio Libertadores de América, donde hinchas de Independiente masacraron a fanáticos azules.

El compromiso por la Copa Sudamericana se resolverá en los escritorios de la CONMEBOL y, según informó el periodista Fernando Tapia en ‘El team del Siete’, los azules tienen grandes posibilidades de salir victoriosos.

“Esto es muy claro, por algo se habla del debido proceso, o sea, que castiguen según lo tipificado. Si no ocurre nada extraño -porque puede ocurrir- debe ser sancionado Independiente con la descalificación y una multa económica y varios partidos sin público. Eso dice la norma de competencias de la CONMEBOL”, dijo.

En la cancha, la U era amplio ganador de la serie. | Foto: Photosport

Tapia revela que “El informe del oficial de la CONMEBOL fue lapidario para Independiente. Es cierto, la CONMEBOL dejó que el partido se desarrollará pese a sus observaciones y suele hacer eso. Es una máquina para recaudar dinero”, argumentó.

“Según el reglamento y de acuerdo con el informe de CONMEBOL también la U merece un castigo, pero no es el organizador. Se puede castigar a su gente y una multa económica”, complementó sobre las posibles penas del infierno que caigan para los azules.

En el cierre, Tapia deja una reflexión que exime a la U de una posible eliminación: “La pregunta que hay que hacerse es qué capacidad tenía la U para evitar lo que ocurrió. Eso es lo que hay que responder para poder endosarle una responsabilidad a Universidad de Chile”, remató.

¿Cuándo se conocerá el castigo?

Según diversos reportes desde el otro lado de la cordillera, la próxima semana se debería dar a conocer el fallo de la CONMEBOL, el cual depositará a un equipo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y a ambos con severas sanciones, seguramente.