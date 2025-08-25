Independiente de Avellaneda se encuentra arrojando manotazos de ahogado para no ser sancionado por la CONMEBOL tras los tristes incidentes del miércoles pasado y la nula capacidad para organizar un espectáculo deportivo.

Cuando ya se creía que se había visto todo, ahora salió el secretario general del cuadro argentino a conversar con Radio La Red, donde en un principio esbozó una crítica al cuadro azul: “Ellos sabían qué público traían. Cuando se pusieron a la venta las entradas, se agotaron rápido en Chile. Ellos tenían claro la gente que los seguía, sabían quiénes podían causar desmanes. No prestaron atención”, dijo Daniel Seaone.

Ha pasado casi una semana desde la tragedia en Argentina. | Foto: Photosport

Acto seguido, reconoce que Independiente no estuvo a la altura para organizar un partido de manera correcta y segura: “No estábamos preparados para esto. La U tiene bastantes antecedentes de estas situaciones y por eso tuvimos dos reuniones de seguridad con la CONMEBOL y con gente de Chile”.

“Les dimos una tribuna al 70% de la capacidad y no los mezclamos con la gente de Independiente. Ellos en Chile pusieron a 2.000 hinchas nuestros con la gente de la U, divididos por una reja, y no pasó nada”, agregó.

En el cierre, y de manera insólita para desligarse de responsabilidades por la organización del partido, asegura que “Nosotros somos un equipo de fútbol y organizamos un espectáculo deportivo, no un espectáculo de seguridad”.

El próximo partido de la U

Universidad de Chile deberá dar vuelta la página de lo ocurrido en Argentina y concentrarse en su próximo compromiso del Campeonato Nacional 2025, el cual será este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental ante Colo Colo.