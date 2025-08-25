Universidad de Chile está a la espera de lo que resuelva CONMEBOL sobre los trágicos incidentes ocurridos el miércoles pasado ante Independiente de Avellaneda, los cuales obligaron a la cancelación del compromiso por la Copa Sudamericana.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial se anticipa a los posibles escenarios y esta vez, con reglamento en mano, Grok -la IA de X- se la jugó sobre quién avanzará a los cuartos de final del segundo torneo más importante en este lado del mundo.

“En mi criterio, basado en el Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL, el Manual de Clubes y los precedentes, Universidad de Chile debería avanzar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima. Independiente debería ser descalificado de la Copa Sudamericana 2025 debido a su responsabilidad como club local en la falta de garantías de seguridad y la gravedad de los incidentes protagonizados por su barra brava”, dice dando a la U como vencedor.

Según la IA, la U avanzará. | Foto: Photosport

En esa línea, Grok no descarta posibles sanciones adicionales para Independiente y la U: “Adicionalmente, Independiente podría enfrentar sanciones como multas, partidos a puertas cerradas o exclusión de futuras competiciones. La U podría recibir sanciones menores por la conducta de sus hinchas”.

“La decisión final depende de la Comisión Disciplinaria, que evaluará los descargos presentados por ambos clubes hasta el 27 de agosto de 2025. Es poco probable que ambos equipos sean descalificados, ya que los precedentes favorecen sancionar principalmente al club local en casos de fallos de seguridad”, suma en el cierre.

Los hinchas azules están expectantes por el fallo de la CONMEBOL, el cual podría darse esta semana pensando en la proximidad que tiene con el partido de cuartos de final de Copa Sudamericana programado para dos semanas más.

El posible rival de la U en cuartos de final

Alianza Lima sería el rival de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El elenco incaico derrotó a Universidad Católica de Ecuador en octavos y espera por la resolución de la CONMEBOL para conocer a su rival.