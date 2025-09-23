Universidad de Chile se jugará la vida ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Luego del 0-0 del partido de ida, el cuadro azul será local en la definición de la llave.

Un compromiso de total trascendencia para ambos conjuntos, lo que bien lo sabe una figura peruana. ¿Por qué? Destacó que este duelo es el más importante desde su irrupción en el profesionalismo.

Ese es el caso de Josué Estrada. Para el lateral derecho, no hay duda de que la visita a los azules será vital para seguir soñando con su objetivo: anhela levantar un trofeo internacional.

“Estamos conscientes de lo que buscamos. Queremos que todo nos salga de la mejor manera y sabemos que aún podemos campeonar“, comenzó señalando el zaguero.

En dicha línea, el jugador de 29 años lanzó: “Es un partido importante que queremos ganarle a la Universidad de Chile, es el partido más importante de mi carrera“.

Josué Estrada anticipó el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Alianza Lima)

Alianza Lima solo piensa en Universidad de Chile

Finalmente, consultado sobre cómo será jugar un encuentro tan relevante a puertas cerradas, el crack de Alianza Lima le bajó el perfil. Está mentalizado en vencer al rival.

“No estamos viendo si jugaremos con público o no, obviamente será diferente, pero debemos salir a ganarlo, tener mentalidad ganadora“, concluyó.

Cabe destacar que el duelo se jugará este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.