Alianza Lima dio vuelta la página del empate ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana el jueves pasado y logró una contundente victoria por el torneo peruano ante Comerciantes, club al cual derrotó por un claro 4-0.

Ahora, el conjunto peruano dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito se prepara para viajar a Chile y pensar en el duelo ante los universitarios, el cual se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

El jueves se juega la revancha en Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Una de las buenas figuras que tiene el cuadro peruano es Pablo Ceppelini, quien después del partido ante Comerciantes le mandó un mensaje directo a Universidad de Chile sobre las intenciones del cuadro peruano este jueves.

Ceppelini, sin asco, advirtió a los azules: “Anímicamente llegamos fuertes al partido de la copa, que es lo importante. Es histórico para el club”, dijo sobre las chances de Alianza Lima de meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Alianza Lima vendrá a Chile a buscar los tres puntos y la clasificación, pero Gustavo Álvarez y sus dirigidos quieren lo mismo y hacer valer la localía en Coquimbo pese a la ausencia de público y cambio de sede.

Los árbitros para el U de Chile vs. Alianza Lima

El compromiso entre chilenos y peruanos será dirigido por el colombiano Carlos Betancur, quien estará acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes en el duelo de Copa Sudamericana.