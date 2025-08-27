Universidad de Chile e Independiente presentan sus descargos por los graves incidentes que ocurrieron en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana. La figura de Colo Colo 1973, Leonardo Véliz da su veredicto y asegura que la U debe pasar de fase.

“La causa fue la mala organización del evento por parte de Independiente, poner dos hinchadas una arriba y la otra abajo. Eso ya Independiente tiene que estar eliminado”, comentó en conversación con BOLAVIP el exjugador del Cacique que perdió una polémica final ante el Rojo en 1973, la cual Carlos Caszely hasta el día de hoy considera un “robo”.

El Pollo deja claro que los Azules deben avanzar porque no son los organizadores: “La respuesta de la Chile, eso no sé qué consecuencias podría tener. En forma muy breve tendría que estar beneficiada la U pasando de fase, porque la U no era el organizador del evento”.

“Entonces en forma clara, la investigación dirá quiénes respondieron, la policía, los dirigentes, eso es materia de investigación, pero siendo fríos creo que la U tendría que pasar de fase, porque no es el organizador del evento”, agregó.

Leonardo Véliz pone el ejemplo de Colo Colo vs. Fortaleza

El mundialista de Alemania 1974 con la Selección Chilena ejemplifica con la invasión a la cancha de hinchas de Colo Colo en el partido ante Fortaleza en el estadio Monumental, en la cual terminó sancionado el Cacique.

“Lo sufrió Colo Colo con Fortaleza. El organizador del evento cómo se puede permitir que la gente haya entrado a la cancha rompiendo esos cristales. Todo es materia de investigación, pero el organizador del evento es el que tiene que pagar los platos rotos”, completó el histórico exfutbolista.