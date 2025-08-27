Tras un insólito punto de prensa en el que expuso los ejes de la defensa de Independiente ante la Conmebol por el caso Universidad de Chile, el presidente del club, Néstor Grindetti volvió a encender la polémica al denunciar que ha recibido fuertes amenazas y asegurar que no ofrecerá disculpas al elenco azul por los graves incidentes en Avellaneda.

En un mano a mano con TyC Sports, el cuestionado dirigente del Rojo reafirmó públicamente su versión y rechazó ofrecer disculpas a Universidad de Chile.

“La verdad es que estamos llegando a un grado de locura que no se justifica”, aseguró Grindetti quien luego reveló que “yo mismo, créanme, tengo muchas amenazas. Mi familia tiene amenazas. Y lo que vemos es que vienen… las indicaciones, que vienen del país trasandino“.

Grindetti también sostuvo que “el fallo debería ocurrir a principios de la semana que viene” y reiteró que “cuando uno lee todo, habría que darle los puntos a Independiente. Debería pasar, claramente”.

Asimismo, el presidente defendió su postura al decir que “no quiero eludir mi responsabilidad, pero hay un punto que cuesta aceptar que Independiente tenga que pedir disculpas (a la U). Yo tengo 65 años y nunca vi algo así”.

“Esto hay que dejar que opine la Conmebol en lo deportivo”, apuntó Grindetti sin sin dejar de insistir en que “Independiente es una víctima, sería una manifiesta injusticia que lo castigaran no dejándolo pasar de ronda”.