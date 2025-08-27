En Perú siguen con colmillos de lobo hambriente la definición por escritorio entre Independiente y Universidad de Chile, luego que el duelo de vuelta fuera cancelado debido a los graves incidentes en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

En Alianza Lima no ocultan su deseo de que tanto Independiente como Universidad de Chile sean descalificados de la Copa Sudamericana, lo que les permitiría avanzar directamente a semifinales.

Pese a que la dirigencia del conjunto ‘Íntimo’ se ha mantenido cauto respecto al tema, fue el propio técnico argentino Néstor Gorosito quien lanzó la piedra y admitió su deseo de avanzar sin jugar los cuartos de final.

Pipo Gorosito quiere la descalificación de Independiente y U. de Chile (Getty Images).

Insólito: Alianza Lima quiere clasificar sin jugar

El conocido ‘Biri Biri’ dialogó con ESPN Argentina y afirmó que está expectante al fallo de Conmebol: “Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano”.

Eso sí, Gorosito apuntó que a pesar del drama “los hemos venido viendo a los dos, pero para hacer más hincapié en lo que respecta a ese partido, estamos con un poco de intranquilidad de que en caso de que pase uno, que se juegue a puerta cerrada”.

En ese punto el ídolo de Universidad Católica no escondió su descontento de tener que jugar, inminenmente, sin público limeño en calidad de visita: “Nosotros, la gente de Alianza, qué culpa tiene de no ver a su equipo si no hizo nada. Sinceramente, para mí, sería muy lindo decirte, queremos jugar. Si uno puede pasar sin jugar, siempre es mejor”, aseguró.

Asimismo, el ‘Pipo’ fue tajante en su deseo: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir”, cerró.