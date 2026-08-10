Figura de Universidad de Chile seduce en el extranjero: “No descartan que haya una salida”

Agustín Arce puede partir de Universidad de Chile. La promesa azul ha llamado la atención fuera del país por su nivel.

Universidad de Chile puede tener un inesperado adiós en el mercado de fichajes. En vísperas de que el libro de pases llegue a su fin, hay un jugador universitario que puede emigrar.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Agustín Arce. El mediocampista de 21 años seduce fuera del país y no tiene su continuidad asegurada para el cierre de la temporada. Así lo reportó TNT Sports.

A pesar de que no se reveló la identidad de los clubes que están siguiendo sus pasos, el interés es reciente y se mantiene fresco. Por ello, habrá que observar con cautela sus movimientos.

“Según información que dio a conocer Marcelo Díaz en la transmión del encuentro de este domingo ante los árabes (Palestino), hay sondeos de algunos equipos desde el extranjero“, lanzó el medio.

Luego, agregó: “De hecho, en la institución no descartan que haya una salida en estos últimos días del mercado de pases, aunque de momento no hay ninguna oferta formal sobre la mesa”.

Agustín Arce puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce ilusiona a Universidad de Chile

Durante esta campaña, el volante en cuestión ha disputado una totalidad de 22 enfrentamientos. En dichos compromisos, logró anotar siete goles y aportar con dos asistencias.

Cabe consignar que Agustín Arce tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ello, hay un grado de tranquilidad: una eventual marcha le entregará réditos económicos a los estudiantiles.