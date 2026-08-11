Manuel de Tezanos halaga a esta figura de la U: “Puede ser clave para el fútbol chileno”

El periodista se rindió ante Agustín Arce. Para él, no solo puede destacar en Universidad de Chile, sino que también en La Roja.

Universidad de Chile tiene una cantera rica en nombres, lo que queda reflejado con una figura que fue alabada por Manuel de Tezanos. ¿Quién es? Una de las mayores promesas del club y actualmente titular en el plantel adulto.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista le dedicó emotivas palabras a Agustín Arce. Para el comunicador, el volante de 21 años tiene cualidades peculiares, las que incluso pueden beneficiar al balompié criollo en su totalidad.

No solo enfocó su análisis en lo puede alcanzar en el cuadro azul, sino que también lo posicionó como una pieza a seguir para la Selección Chilena. Ha sido fundamental en el mediocampo del elenco universitario.

“Tiene unas condiciones bien únicas. Remate de distancia con las dos piernas, mucha velocidad, alto y no es torpe. Un jugador de su altura no suele ser tan ágil. Hay gran futuro ahí”, comenzó indicando.

“Y si esto lo va complementando la U, con jugadores que lo vayan acompañando y haciendo crecer hasta que tome mejores decisiones, estamos frente a un hombre que puede ser clave en el futuro del fútbol chileno“, agregó.

Agustin Arce destaca en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Agustín Arce suma bonos en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado nacional ha disputado una totalidad de 22 compromisos con el equipo de sus amores. En ellos, anotó siete goles y logró aportar dos asistencias.

Cabe consignar que Agustín Arce tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, cualquier negociación tendrá que pasar por la cúpula institucional.