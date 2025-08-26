En medio de la espera por el fallo de la Conmebol, el fiscal Mariano Zitto reveló detalles de los gravísimos incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América de Avellaneda que obligaron a la cancelación del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

En diálogo con DSports, el persecutor trasandino reveló que “tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas…”

Luego, reconoció que “hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor. Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias”.

El fiscal de la causa Independiente vs. U de Chile rompió el silencio (Getty Images).

Respecto al inicio de los incidentes, el fiscal Zitto dejó entrever la falta de una prevención de seguridad en el estadio del Rojo. “A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience”, apuntó la autoridad judicial.

Finalmente, el fiscal abordó la clausura del estadio, aunque no entró en detalles de una sanción contra el recinto: “Viene a partir de la aparición de las imágenes y cómo se fue dando la descoordinación de prevención interna entre la seguridad privada y las autoridades policiales que estaban afuera. Entre todos los involucrados en la seguridad deberían ponerse de acuerdo en cómo van a hacer esto en cualquier otro partido de ahora en más en este estadio”.

Tras los incidentes, la llave se definirá en Conmebol (Photosport).

Hay esperanza en Universidad de Chile

Universidad de Chile confía en que la Conmebol le otorgará la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, que llevaron a la cancelación del partido ante Independiente.

Según información difundida en Radio Cooperativa, el club incluso ha comenzado a consultar precios de pasajes para viajar a Lima, lo que refleja optimismo interno respecto al fallo, el cual probablemente se comunique durante la primera semana de septiembre, aunque desde el club ya anticipan que, pese a avanzar, enfrentarán un castigo severo por parte de la Conmebol.