La llave de octavos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se tendrá que definir en los pasillos de la CONMEBOL, toda vez que dicho encuentro de vuelta fue cancelado por serios incidentes.

Si bien todavía no hay información oficial de cuándo saldrá el fallo final del ente rector del fútbol sudamericano, se especula con que esta semana podría haber un ‘fallo provisorio’ en donde se determinará al rival de Alianza Lima en cuartos de final.

“Yo creo que el miércoles cuando se entreguen todos los alegatos, para el viernes la CONMEBOL va a tomar una decisión provisoria para aclarar la llave de cuartos de final con Alianza Lima”, explicó el periodista Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Según Caamaño, la U pasaría a cuartos. | Foto: Photosport

Caamaño explica que “Esta semana eso debe quedar resuelto de manera provisoria para ver si Alianza Lima juega con uno de los dos o va a pasar a semifinales, cosa que no creo que ocurra porque no ha sucedido nunca que una llave no se dispute”.

¿Quién pasará? El periodista se lanza al a piscina y asegura que “Yo creo que el viernes debiese estar y todo indica que el rival de Alianza Lima va a ser la U. Eso es lo que se maneja, porque los incidentes de Independiente fueron muy graves antes, durante y después del partido”, cerró.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Independiente de Avellaneda fue el pésimo organizador de un espectáculo deportivo que casi terminó en una masacre a vista y paciencia de las autoridades.

Las fechas para el posible Alianza Lima vs. Universidad de Chile

En caso de avanzar, Universidad de Chile deberá enfrentar a Alianza Lima el 18 de septiembre en Perú, mientras que el compromiso de vuelta sería una semana más tarde en Santiago.