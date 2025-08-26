Han pasado días desde la barbarie que se vivió en el Estadio Libertadores de América, cuando el duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 debió ser cancelado producto de los graves incidentes en las tribunas.

Los desmanes, los enfrentamientos con la policía y la posterior descoordinación de las autoridades dejaron una imagen caótica que aún sigue dando que hablar en el continente.

En medio de este escenario, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, ha estado en el ojo de la polémica por enfocarse más en pedir los puntos que en la salud de los heridos de la masacre.

Marcelo Díaz y la actitud de Néstor Grindetti tras los incidentes en Independiente vs. la U

Ante esta situación, uno de los más críticos ha sido Marcelo Díaz, quien repudió la forma de actuar del mandamás de Independiente tanto a su llegada a Santiago como ahora en conferencia de prensa.

“Responderle a una persona en particular no es mi obsesión, pero lo dije llegando ese día a Santiago, pasaron muy pocas horas de lo sucedido y estaba preocupado únicamente de lo deportivo, siendo que lo más importante eran las personas que quedaron heridas”, partió diciendo Carepato.

Los hinchas del Rojo ingresando a la tribuna donde se encontraban los simpatizantes azules para agredirlos | FOTO: Sebastián Ñanco/Getty Images

Agregando que “me pareció repudiable lo que hizo y lo sigo pensando. Lo que pueda importar con un partido pasa a segundo plano cuando quedó la cagá en el estadio. Ahí hicimos gran parte de la diferencia”.

Por último, Díaz dejó en claro que “desde el primer minuto, lo que nos preocupó fue la salud de los hinchas, porque en el Estadio sí había muy poca seguridad para un partido de copa internacional. Eso es lo que puedo decir”