Universidad de Chile tiene la mente puesta en el compromiso de vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar a Alianza Lima de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez rescató una igualdad sin goles en un encuentro donde los azules fueron más y dejaron la llave abierta para definirla en la Región de Coquimbo sin público en las tribunas del recinto.

Alianza Lima jugó y ganó en Perú. | Foto: Photosport

Lamentablemente para los azules, el fin de semana pasado no vieron actividad y llegaran sin mayor rodaje al encuentro, situación totalmente opuesta a la de Alianza Lima que jugó en Perú y tuvo una goleada de aquellas.

4-0 fue el resultado del cuadro aliancista sobre Comerciantes por la Fecha 10 de la Liga 1 Clausura de Perú, resultado que deja a los dirigidos por Néstor ‘Pipo’ Gorosito en el quinto lugar del torneo a tan solo 6 unidades de Universitario.

Así las cosas, Alianza Lima llegará con los colmillos afilados para enfrentar a Universidad de Chile por Copa Sudamericana y buscará dar el gran batacazo del torneo e instalarse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que hacer de local ante Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.