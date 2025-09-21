Universidad de Chile dejó abierta la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana, toda vez que los azules empataron sin goles ante Alianza Lima en condición de visitante y ahora tendrán que definir todo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

Pese al positivo resultado que sacaron Gustavo Álvarez y sus dirigidos en tierras peruanas, no todo es alegría para el cuadro azul que se propuso el torneo continental como el gran objetivo de la temporada tras tener pocas chances en el Campeonato Nacional 2025.

Marcelo Díaz no jugará la revancha. | Foto: Photosport

Marcelo Díaz, emblema de los azules y quien venía mostrando un buen nivel de juego, finalmente quedó descartado para la revancha ante Alianza Lima el próximo jueves según pudo averiguar Bolavip Chile.

La evolución de la dolencia que sufrió en Matute no fue positiva y el histórico jugador de los azules y la Selección Chilena tendrá que mirar desde el palco el partido que sentenciará la suerte de la U en el ámbito internacional.

Así las cosas, Gustavo Álvarez recibe una mala noticia en la antesala de la Copa Sudamericana, donde no podrá contar con un jugador que había levantado su nivel y fue clave en la obtención de la Supercopa ante Colo Colo.

El camino de la U a la final

Universidad de Chile, en caso de pasar la llave ante Alianza Lima, deberá enfrentar al ganador del cruce entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil, donde los argentinos se impusieron por la cuenta mínima en la ida disputada en Buenos Aires.