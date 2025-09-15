En la Universidad de Chile todo es alegría tras lo que fue la espectacular victoria que consiguió en el marco de la Supercopa, en la que el ‘Romántico Viajero’ gritó campeón tras vencer por 3-0 a Colo Colo.

Después de lo que fue esta final, el defensor argentino, Franco Calderón habló con TNT Sports y se refirió a lo que dejó este compromiso, en la que señala que este partido fue especial para él, considerando lo que fue el anterior Superclásico, en el que salió expulsado.

“Para mí es muy importante, por lo que pasó en el clásico pasado, la verdad que me quedé con un sabor bien amargo, porque yo sabía que con once iba a pasar esto (ganar) y se iba a repetir de vuelta lo que pasó hoy, sabía que lo ibamos a ganar”, parte declarando Calderón.

Agregando a esto, el ‘Chaco’ señala que este partido fue una revancha para él y que fue positiva tras el título de la U y además, indicó de lo que fueron sus disculpas al camarín azul por su expulsión en el pasado Superclásico.

Calderón feliz tras el título con la U | Foto: Photosport

“Para mí fue una revancha, porque para mí lo ganabamos con once el partido pasado, así que pedí disculpas a la gente, a mis compañeros ya les pedí disculpas por que no es una forma en lo que suelo hacer”, declara.

Finalmente, a Calderón se le consultó por si consideraba que estaba bien expulsado en dicho compromiso, en la que dijo que siguiendo esos criterios, en el equipo rival debió haber sido expulsado Javier Correa.

“Si era roja la mía, también tenía que haber expulsado a Correa“, cerró.